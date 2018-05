OM : Benatia très proche de l'OM ?

Dans : OM, Mercato.

Confronté à des blessures et à des suspensions, Rudi Garcia a dû bricoler sa défense pendant la deuxième partie de saison.

Il faut aussi reconnaître que l’entraîneur de l’Olympique de Marseille s’est volontairement privé de certaines solutions comme Aymen Abdennour et Grégory Sertic, jugés en dessous du niveau attendu. On peut donc s’attendre à voir le club phocéen renforcer sa charnière centrale cet été. Justement, Calciomercato confirme l’intérêt de Garcia pour son ancien joueur à la Roma Mehdi Benatia (31 ans). Sous contrat jusqu’en 2020, le défenseur central de la Juventus Turin serait déjà d’accord avec l’OM. Et attendrait que les deux clubs s’entendent. Rappelons que l’international marocain n’a jamais percé à la Commanderie malgré sa formation à Marseille.

« L’OM, ça reste un petit regret dans le sens, j’ai fait une partie de ma formation là-bas donc j’aurais aimé avoir la chance de jouer avec les professionnels, a confié le Bianconero à France 24. Surtout pour des problèmes extra-sportifs, on m’a pas donné ma chance mais ça fait partie d’une carrière. Il faut savoir rebondir et pendant un moment j’en ai voulu au club. Aujourd’hui quand je regarde mon parcours, je les remercie même de m’avoir bloqué certaines portes car ça m’a peut-être servi ce qui s’est passé sur 10 ou 12 années, j’ai fait ce que je voulais faire. » Pour réussir à l’OM, il n’est peut-être pas trop tard...