OM ‍: Benatia supplié pour ce transfert légendaire

Par Guillaume Conte

Cristiano Ronaldo a fait ses adieux à Al-Nassr et se cherche un club. Son ancien compère à la Juventus Turin, Mehdi Benatia, est invité à l'appeler pour le faire venir à l'OM.

Meilleur buteur de Saudi Pro League deux années de suite, Cristiano Ronaldo restera la plus grosse recrue jamais venue en Arabie saoudite. Son transfert avait ouvert la voie à de nombreuses arrivées de prestige, mais son passage dans le Royaume du Golfe n’aura pas été couronné de succès. Aucun titre majeur, ni en Ligue des Champions d’Asie, ni en Saudi Pro League. La saison vient donc de se terminer, et CR7 a décidé de tirer sa révérence. Dans un message sur les réseaux sociaux, il laisse clairement entendre que cela en est fini pour lui de son aventure avec Al-Nassr. « Le chapitre est terminé. L'histoire ? Elle reste encore à écrire. Reconnaissant à tous », a fait savoir le buteur de 40 ans.

Cristiano Ronaldo à l'OM, ils en rêvent

This chapter is over.

The story? Still being written.

Grateful to all. pic.twitter.com/Vuvl5siEB3 — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) May 26, 2025

Comme il l’a déjà maintes fois confié, il n’entend pas prendre sa retraite tant qu’il estime pouvoir encore apporter au football et prendre du plaisir sur le terrain, ce qui semble toujours être le cas. Son nom est murmuré au Brésil et aux Etats-Unis, pour pourquoi pas participer à la première Coupe du monde des clubs de l’histoire, ce qui doit certainement le tenter. Mais un retour en Europe est-il possible, lui qui adore les défis et qui est le roi incontesté de la Ligue des Champions ?

Pour les supporters de l’OM, rien n’est impossible et il serait même de bon ton de voir Mehdi Benatia tenter sa chance. Les deux hommes ont été coéquipiers à la Juventus Turin, et ils s’entendaient même très bien notamment en raison de leur dévotion à ce sport et leur envie de gagner. Si le directeur sportif est interpellé par de nombreux messages sur X, c’est aussi parce que Marseille a pris l’habitude de tenter des coups majeurs au mercato, et qu’il aurait été impossible d’imaginer Adrien Rabiot et Mason Greenwood au Vélodrome en début de saison passée. Mais avec un projet en expansion et une capacité à donner de gros salaire si Frank McCourt dit « yes », l’OM a toujours le droit de rêver. Même de Cristiano Ronaldo.