OM ‍: Benatia dézingué, ses avocats montent à Paris

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Le 30 janvier dernier, la FFF a infligé une lourde sanction à Medhi Benatia, suspendu pour trois mois en raison de son comportement au bord du terrain pendant le match de Coupe de France entre l’OM et Lille.

Quatrième arbitre de ce match de Coupe de France, Jérémy Stinat avait estimé que le comportement de Medhi Benatia à son égard était menaçant, ce qui avait d’ailleurs valu un carton rouge au directeur sportif de l’Olympique de Marseille. Réunie quelques jours plus tard, la commission de discipline de la Fédération française de football avait frappé fort en infligeant à l’ex-défenseur de la Juventus Turin une suspension de trois mois. Celle-ci avait provoqué la colère des dirigeants marseillais, d’autant plus qu’Olivier Létang, jugé pour des faits similaires, avait été moins durement sanctionné.

L’OM avait rapidement pris la décision de faire appel de cette sanction et comme le rapporte La Provence dans son édition du jour, c’est ce jeudi que la commission de discipline de la FFF va décider si oui ou non, la suspension de Medhi Benatia doit être revue à la baisse. Le quotidien local indique que le dirigeant marseillais ne fera pas le déplacement jusqu’à Paris pour défendre sa cause. Il sera représenté par deux avocats : le sien ainsi que celui de l’Olympique de Marseille. Ils tenteront de faire baisser la sanction de Medhi Benatia, même si ce dernier a déjà purgé plus de la moitié de sa suspension.

Benatia ne se rendra pas devant la FFF ce jeudi

Avec cet appel, l’OM prend toutefois un risque car la Fédération française de football va rejuger ce dossier dans son intégralité, ce qui lui autorise d’alourdir la suspension si elle estime qu’elle n’a pas été assez sévère la première fois. Attention donc à la nouvelle polémique ce jeudi pour Marseille, qui a déjà encaissé un coup dur la semaine dernière avec les sept mois de suspension à l’encontre de Pablo Longoria, sanctionné pour son comportement à la fin du match contre l’AJ Auxerre il y a deux semaines.