OM : Benatia au mercato ? Une mauvaise nouvelle tombe

Dans : OM, Mercato, Serie A.

Annoncé dans le viseur de l'Olympique de Marseille en vue du prochain mercato estival, Mehdi Benatia a finalement très peu de chances de revenir dans son club formateur, selon Manu Lonjon.

En 2019, le club phocéen devra faire mieux qu'en 2018. Pour remplir son prochain objectif, qui est de retrouver la Ligue des Champions via un podium en Ligue 1 tout en regoûtant au plaisir de soulever un trophée, Marseille devra renforcer son effectif. Et notamment en défense centrale, vu que Rolando est en fin de contrat et qu'Aymen Abdennour n'a pas donné satisfaction. Un véritable renfort est donc attendu au Vélodrome au cours de l'été prochain pour former la paire avec Adil Rami. La piste menant à Mehdi Benatia avait pris du galon ces derniers jours, avec une rumeur d'un potentiel transfert de 25 millions d’euros en provenance de la Juventus, mais Manu Lonjon a tenu à calmer les ardeurs des supporters marseillais.

« Si demain, l’OM paie à la Juve ce qui est nécessaire et fait aussi l’offre la plus attractive au joueur… alors, à ce moment-là, pourquoi pas ?! Ce qui est, je crois, fake, c’est de dire qu’il y a un accord ou qu’il est proche de l’OM… Je ne crois pas qu’il y ait d’offres. Ce transfert a peu, très peu de chances de se conclure », a lancé, sur Twitter, le journaliste mercato, qui estime donc que l'OM ne trouvera pas son bonheur avec Benatia, sachant que la formation phocéenne n'a pas forcément les finances pour le récupérer.