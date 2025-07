OM ‍: Benatia à Rotterdam pour régler le cas Paixao ‍!

Dans : OM.

Depuis 24 heures, le dossier Igor Paixao est totalement à l'arrêt. Mais, selon La Provence, Medhi Benatia a décidé d'accélérer les choses et s'est rendu à Rotterdam pour tenter de tout finaliser.

Annoncé comme proche de signer à l'Olympique de Marseille, au point même d'envoyer des messages subliminaux via les réseaux sociaux, Igor Paixao est toujours dans l'effectif de Feyenoord. Et désormais, il se dit aux Pays-Bas que le joueur brésilien de 25 ans va finalement rester cette saison avec le club néerlandais. Mais, à en croire La Provence, du côté de l'OM on n'a pas du tout renoncé à l'idée de faire signer Igor Paixao d'ici à la fin du mercato. Tristan Rapaud, journaliste du quotidien régional, affirme que c'est Medhi Benatia qui est désormais à la manœuvre dans cette opération et que le directeur du football de l'Olympique de Marseille profite de la présence de Roberto De Zerbi et ses joueurs aux Pays-Bas pour le stage d'avant saison, pour mettre le paquet sur ce dossier très compliqué.

La Provence précise que Medhi Benatia travaille activement sur l'ensemble du mercato de l'Olympique de Marseille, mais qu'il s'est rendu mardi à Rotterdam pour un rendez-vous avec les dirigeants de Feyenoord afin « de débloquer le dossier Igor Paixao ». On se doute bien que si le bras droit de Pablo Longoria fait ce court déplacement, ce n'est pas juste pour prendre connaissance du refus des responsables du club néerlandais de vendre leur joueur. Pour l'instant, rien n'a filtré de cette rencontre entre Medhi Benatia et les dirigeants de Feyenoord, le secret étant forcément de mise dans ce genre d'opération, d'autant que Leeds serait dernièrement entré dans la danse.

Le club anglais peut surenchérir sur la dernière offre de l'Olympique de Marseille, car pour parvenir à un transfert d'Igor Paixao, les médias néerlandais évoquent désormais plus de 30 millions d'euros. Autrement dit, du côté du club de Rotterdam on a tout intérêt à faire monter les enchères et à souffler le chaud et le froid, l'OM voulant vraiment aller au bout.