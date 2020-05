OM : Batshuayi est bouillant pour revenir au Vélodrome

Dans : OM.

Assuré de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine, l’OM s’est d’ores et déjà attaqué au mercato avec notamment l’objectif de recruter un avant-centre.

L’idée est d’enrôler un attaquant plutôt jeune, complémentaire de Dario Benedetto et capable de supporter la pression du Vélodrome. Le portrait-robot correspond à Mbaye Niang, qui vient de boucler deux belles saisons à Rennes et qui connaît l’environnement des grands clubs européens pour avoir notamment porté les couleurs de l’AC Milan. Mais le Sénégalais n’est pas le seul joueur ayant retenu l’attention d’André Villas-Boas et d’Andoni Zubizarreta puisque le média belge Voetbalkrant confirme l’intérêt très concret du dauphin du Paris Saint-Germain pour un certain Michy Batshuayi, en fin de contrat avec Chelsea en 2021. Troisième attaquant dans l’esprit de Frank Lampard derrière Olivier Giroud et Tammy Abraham chez les Blues, l’ancien buteur de l’Olympique de Marseille ne sera pas retenu au mercato.

Surveillé par West Ham et Crystal Palace, le Belge n’est pas insensible à l’intérêt phocéen. Au contraire, il accorde même sa priorité à l’OM, un club qui a une place particulière dans son cœur et qui présente en plus l’avantage d’être qualifié en Ligue des Champions. Reste à voir par quel miracle Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta boucleront la venue de Michy Batshuayi. En proie à de grosses difficultés financières, Marseille pourrait solliciter un prêt avec une option d’achat. Une formule que Chelsea utilise régulièrement pour réduire sa masse salariale, comme ce fut notamment le cas cette saison avec l’AS Monaco dans le dossier Tiémoué Bakayoko. Du côté des supporters de l’Olympique de Marseille, on se réjouira bien évidemment de cet intérêt, Michy Batshuayi ayant laissé un beau souvenir lors de son passage entre 2014 et 2016 avec 33 buts inscrits en 78 matchs et un rôle de joueur clé l’année désastreuse de Michel…