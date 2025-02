OM ‍: Bamo Meïté à Montpellier, Longoria souffle un grand coup

Dans : OM.

Par Alexis Rose

À la recherche d’un club pour exfiltrer Bamo Meïté avant la fermeture du marché des transferts, l’Olympique de Marseille devrait faire affaire avec Montpellier, qui cherche un défenseur central pour réussir son opération maintien.

Passé sur le banc de touche du club phocéen en fin de saison dernière, Jean-Louis Gasset va rendre un nouveau service à Pablo Longoria. Puisqu’avant la fin du mercato hivernal, qui fermera officiellement ses portes lundi soir, l’entraîneur de Montpellier s’est mis en tête de recruter Bamo Meïté. Courtisé par le MHSC depuis la mi-janvier, le joueur de 23 ans devrait logiquement rejoindre son ancien coach à la Paillade. Une information signée Mohamed Toubache-TER. « Le coach Gasset en a marre de prendre des buts à la pelle. Montpellier et Marseille sont en phase de finalisation pour Bamo Meïté. Très proche d’un accord : les discussions se poursuivent et la confiance est de mise des deux côtés ! Montpellier doit consentir à un effort », explique le spécialiste du mercato, qui pense que le club héraultais va faire le dernier effort financier avant lundi soir pour sécuriser la venue de l’ancien défenseur de Lorient. De quoi enlever une belle épine dans le pied de Longoria, qui voulait se séparer de Meïté depuis le début du mercato.

En manque de temps de jeu sous les ordres de Roberto De Zerbi, avec seulement trois bouts de matchs disputés cette saison, le joueur encore sous contrat jusqu’en 2028 devrait donc partir à Montpellier dans le cadre d’un prêt. Un moindre mal, même si l’OM aurait bien voulu un transfert sec pour celui qui a été acheté pour plus de 10 millions d’euros en 2024 après un prêt d’un an. Alors qu’il a toujours considéré la piste menant au MHSC comme une solution de repli, le défenseur ivoirien a finalement accepté ce deal. Capable d’évoluer dans l’axe ou le côté droit de la défense, Meïté n’avait de toute manière pas d’autre choix s’il ne voulait pas vivre une deuxième partie de saison blanche. Du côté de la Mosson, il cherchera à être titulaire pour retrouver son meilleur niveau, tenter d’être un acteur principal dans la course au maintien de Montpellier, avant de probablement revenir à Marseille l’été prochain.