OM : Bamba Dieng, Marseille face à un danger XXL ?

Buteur face à Auxerre en Coupe de France, le jeune Bamba Dieng n'appartient pourtant pas (encore) à l'OM.

Enfin ! Après sept matchs sans victoire, l'Olympique de Marseille a retrouvé un peu de couleurs en Coupe de France mercredi après-midi en allant s'imposer à Auxerre (0-2). Le dernier succès olympien remontait au 6 janvier dernier face à Montpellier. Cerise sur le gâteau marseillais, le but en fin de match inscrit par le tout jeune Bamba Dieng. À tout juste 20 ans, l'attaquant n'a eu besoin que de dix minutes après son entrée en jeu pour marquer et sceller la victoire des siens. Un vent de fraîcheur dans le climat tendu autour de l'OM ces derniers jours. Pourtant, La Provence rappelle que le joueur n'est que prêté par l'académie Diambars.

Arrivé dans l'anonymat le plus total dans le cadre du partenariat entre l'OM et l'académie sénégalaise, Bamba Dieng est pour l'heure seulement prêté avec option d'achat. Si le Sénégalais intéresse également d'autres formations, pas de panique pour les supporters marseillais. « Il y a tout de même de fortes chances qu'il signe à l'OM. Quelques clubs se renseignent à son sujet. Mais l'OM a la priorité absolue et totale » explique néanmoins Saer Seck, le directeur de l'académie. Alors qu'Arkadiusz Milik est blessé et que ni Valère Germain ni Dario Benedetto n'apportent entière satisfaction, le jeune buteur pourrait donc bénéficier de temps de jeu lors des prochains matchs. En cas de bonnes performances, nul doute que les dirigeants marseillais passeront à l'action pour verrouiller son transfert.