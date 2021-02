CdF : L'OM et Monaco passent, Bordeaux et Nantes tombent

Dans : Coupe de France, OM.

L'OM et Monaco se sont qualifiés pour les 16es de finale de la Coupe de France, tandis que Bordeaux et Nantes sont déjà out.

En Coupe de France, il n’y a pas de petite ou de grande victoire, il n’y a que la qualification qui compte. Et pour les supporters de l’Olympique de Marseille c’est tout ce qu’il faudra retenir de ce succès de l’équipe de Nasser Larguet ce mercredi à Auxerre (0-2). Grâce à des buts de Benedetto et du rookie Dieng, l’OM s’est sorti du piège tendu par une équipe de l’AJA qui carbure bien en Ligue 2 sans réussir une performance de gala. Mais il s’agit de la première victoire pour l’entraîneur intérimaire marseillais et cela va évidemment faire un peu retomber la pression.

En déplacement à Grenoble, équipe en forme de L2, l’AS Monaco, qui est également en pleine bourre en Ligue 1, s’est imposée sur la plus petite des marges grâce à un but de Jovetic (0-1). Seule surprise de ces matchs des 32es de finale disputés en début d’après-midi, il y a l’élimination de Bordeaux, sorti à domicile par le rival et voisin de Toulouse (0-2). Car la défaite de Nantes à la Beaujoire contre Lens (2-4), et celle de Strasbourg à la Meinau (0-2) contre Montpellier ne sont pas réellement des surprises.