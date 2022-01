OM : Bamba Dieng, l'erreur qu'il peut regretter !

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille va devoir vendre un ou des joueurs lors de ce mercato d'hiver, et du côté de la Premier League on pense au jeune attaquant de l'OM, Bamba Dieng.

Négatif lors d’un dernier test effectué dimanche, Bamba Dieng a pu rejoindre ses coéquipiers sénégalais ce lundi, mais n’a pas été aligné contre le Zimbabwe, un match que les Lions de la Téranga ont remporté grâce à un penalty de Sadio Mané à l’ultime seconde du temps additionnel. Pour le jeune attaquant de l’Olympique de Marseille, ce n’est que partie remise dans cette Coupe d’Afrique des Nations 2022 où il est très attendu après ses débuts réussis sous le maillot du club phocéen. Preuve que Bamba Dieng a déjà tapé dans l’œil de pas mal de monde, son nom circule déjà en Premier League, notamment à Newcastle en quête d’un buteur, ou en Serie A à l’Atalanta. Cependant, pour l’instant, Pablo Longoria n’a rien vu venir pour son jeune joueur, et L’Equipe précise que le patron de l’OM pourrait étudier les propositions avec un prix minimum de 15 millions d’euros pour la pépite sénégalaise.

Bamba Dieng vendu au mercato ? Pas si vite Marseille

Du côté du joueur de 21 ans, tout cela pourrait évidemment monter à la tête après seulement un an de professionnalisme sous le maillot de Marseille. Et l’offre salariale anglaise peut le faire réfléchir, un club comme Newcastle ayant des moyens sans commune mesure avec ceux de l’OM. Invité du Phocéen, Boubacar Gadiago, qui est un proche de Dieng qu’il a entraîné au Sénégal, ce dernier ne doit pas s’emballer trop vite. « Bamba est dans une belle dynamique avec la sélection et l'OM, mais il ne doit pas brûler les étapes. Il a la chance d'avoir un coach qui lui fait confiance et des coéquipiers de haut niveau, il a tout pour continuer de grandir. Que la Premier League pense à lui, c'est une bonne chose, mais je pense qu'il va continuer son chemin avec l'OM. En Angleterre, c'est compliqué, car les clubs n'ont pas le temps de préparer un joueur, ils réclament de l'efficacité tout de suite. Aujourd'hui, Bamba est dans un très bon cadre pour continuer sa progression. Il a le temps de gagner de l'argent, il est trop tôt pour partir », a prévenu l’ancien technicien des Diambars, d’où Bamba Dieng est venu.