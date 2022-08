OM : Bamba Dieng est écoeuré, il exige son départ

Dans : OM.

Déterminé à récolter des liquidités sur le marché des transferts, Pablo Longoria espérait négocier un gros montant pour Bamba Dieng. Mais à l’approche de la fin du mercato, le président de l’Olympique de Marseille constate que son plan tombe à l’eau.

Rien n’a changé pour Bamba Dieng. Avant le match face à Nantes (2-1) samedi, pour le compte de la 3e journée de Ligue 1, l’attaquant de l’Olympique de Marseille ne figurait toujours pas dans le groupe d’Igor Tudor. L’entraîneur marseillais évoquait un simple choix sportif et la descente du Sénégalais dans sa hiérarchie. De son côté, Pablo Longoria expliquait que Bamba Dieng ne pouvait pas s’appuyer sur ses performances de la saison dernière.

Les Anglais ne bougent pas pour Bamba Dieng

Rien de très convaincant de la part des décideurs olympiens dont les intentions paraissent évidentes. En réalité, l’Olympique de Marseille, dont le propriétaire Frank McCourt exige des ventes avant la fermeture du marché des transferts, souhaite pousser son attaquant vers la sortie. Bamba Dieng représente l’une des plus grandes valeurs marchandes de l’effectif. Du coup, son transfert ferait du bien aux finances du club phocéen. On parlait effectivement d’une belle cote en Premier League, là où les clubs sont souvent prêts à miser gros sur les talents de Ligue 1.

Fulham, Newcastle, Crystal Palace, Aston Villa… D’après certaines rumeurs, tous s’intéressent à Bamba Dieng qui pourrait faire l’objet d’enchères intéressantes pour l’Olympique de Marseille. Ce n’est pourtant pas la tendance annoncée par Foot Mercato selon laquelle Lorient serait la seule véritable piste pour le Marseillais. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle l’international sénégalais, qui s’est entretenu avec l’entraîneur Régis Le Bris, réfléchirait de plus en plus à la perspective d’atterrir chez les Merlus. La piste a quand même peu de chances d'aboutir, Lorient étant seulement en capacité de négocier un prêt alors que Pablo Longoria rêve d'un gros transfert.

En attendant, La Provence confirme que Bamba Dieng est désormais écoeuré et qu'il souhaite vider son casier dans le vestiaires de l'OM et trouver un autre club d'ici le 1er septembre. « Son agent l’a fait savoir à David Friio, le directeur sportif, ces dernières heures », précise le quotidien régional, lequel ajoute que du côté des dirigeants marseillais on privilégie un départ vers l'étranger afin de ne renforcer aucun club étant un concurrent de l'OM en Ligue 1. Mais le temps passe et la fin du mercato peut redistribuer les cartes et inciter Pablo Longoria à revoir sa position dans un dossier hautement symbolique.