OM : Pablo Longoria explose Bamba Dieng au bras de fer

Après avoir recruté Alexis Sanchez et Luis Suarez en attaque, l’OM cherche à vendre dans ce secteur de jeu. Bamba Dieng va ainsi faire ses valises.

Envoyé en tribunes par Igor Tudor pour la première journée de Ligue 1 contre Reims au Vélodrome (4-1), l’international sénégalais n’entre pas dans les plans du nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille. Mis à l’écart depuis les matchs de préparation, Bamba Dieng est sur le point de quitter le club phocéen. Tandis qu’il s’était opposé dans un premier temps à un départ, le vainqueur de la dernière Coupe d’Afrique des Nations a revu sa position, constatant qu’il ne parvenait pas à faire changer Igor Tudor d’avis. C’est ainsi que selon les informations de Fabrizio Romano, le départ de Bamba Dieng est désormais imminent et devrait intervenir dans les prochains jours.

Bamba Dieng will leave Olympique Marseille soon. Price tag will be around €15m, more than two Premier League clubs are keen on signing him as talent for present and future. 🔵⭐️ #OM



Talks will continue in the next days to find a solution.