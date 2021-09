OM : Bamba Dieng c’est Didier Drogba, l’enflammade afro-marseillaise !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Auteur d’un doublé à Monaco il y a une semaine, Bamba Dieng a de nouveau brillé contre Rennes dimanche en marquant au Vélodrome (2-0).

En l’absence d’Arkadiusz Milik, le Sénégalais de 20 ans creuse son trou au sein du onze de départ de Jorge Sampaoli. Aussi bien capable de jouer sur le côté gauche que dans l’axe de l’attaque, Bamba Dieng laisse entrevoir un énorme potentiel. Et ce n’est pas El-Hadji Diouf qui va dire le contraire. Sur l’antenne de Canal + Afrique, l’ancien attaquant de la sélection sénégalaise, qui connait Bamba Dieng depuis plusieurs années pour avoir suivi ses débuts à Diambars, s’est totalement enflammé pour le buteur de l’OM. Aux yeux d’El-Hadji Diouf, Jorge Sampaoli a au sein de son effectif le futur grand attaquant du Sénégal. La comparaison avec Didier Drogba, illustre attaquant de la Côte d’Ivoire et de l’Olympique de Marseille, est même osée.

El-Hadji Diouf compare Dieng à Drogba

« Je l’ai connu avec l’équipe nationale des jeunes. C’est un attaquant, un Didier Drogba. Tout ce qu’il sait faire, c’est marquer des buts. Je l’ai regardé avec Diambars, et il n’était pas loin d’être l’un des meilleurs buteurs du championnat du Sénégal. C’est un jeune qui a de l’avenir. L’équipe du Sénégal, aussi, a peut-être trouvé son grand attaquant. Tout ce que j’ai ai à dire, c’est qu’il garde la tête sur les épaules, qu’il continue à travailler. Sur trois occasions, il peut t’en mettre deux. C’est un attaquant qui finit dans la surface » a lancé El-Hadji Diouf, complètement sous le charme de Bamba Dieng, auteur d’un but de renard des surfaces contre Rennes en coupant parfaitement la trajectoire d’un centre venu de la droite de Pol Lirola. Espérons pour Jorge Sampaoli et pour les supporters de l’OM que Bamba Dieng connaitra la même carrière que Didier Drogba. Ce serait alors très bon signe pour Marseille ainsi que pour la sélection sénégalaise…