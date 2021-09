Bamba Dieng : 1800 euros par mois, l'OM a l'attaquant le plus rentable de L1

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Les négociations vont surement s’accélérer, mais Bamba Dieng a encore crevé l’écran ce dimanche à l’occasion du match de l’OM face à Rennes.

Titulaire pour la troisième fois consécutive, l’attaquant de l'OM n’a pas été sanctionné par Jorge Sampaoli après sa rencontre décevante face à Moscou dans la semaine. A 21 ans, le Sénégalais peut enchainer les matchs et ne s’en prive pas en l’absence d’Arek Milik. Une réussite qui doit même étonner au sein du club provençal. Pablo Longoria avait en effet accepté de vendre son buteur pour 5 millions d’euros en cas d’offre à ce niveau pendant le mois d’août, et son départ en prêt à Dijon a été refusé au dernier moment, faute d’avoir pu trouver un attaquant sur le marché des transferts. Si Caleta-Car ou Kamara avaient été vendus cet été, les dirigeants de l’OM auraient foncé sur un buteur, et Dieng n’aurait pas pu connaitre cet incroyable début de saison.

Il a un équipementier depuis 10 jours seulement

Après le premier but de sa carrière au Vélodrome ce dimanche, le Sénégalais est rentré « chez lui », c’est à dire au centre de formation, où il dort encore. Sous contrat jusqu’en juin 2024, il possède en effet une paye au minimum prévu par la charte des footballeurs professionnels, avec 1800 euros par mois. Les discussions se poursuivent, et son salaire va certainement faire un bond, avec une prolongation mais surtout une revalorisation nette de son salaire dans les semaines à venir. En attendant, Bamba Dieng s’est rapidement trouvé un équipementier, et Adidas a saisi la balle au bond en devant son sponsor personnel, depuis seulement 10 jours. Mais comme l’explique La Provence, le joueur ne se prend pas la tête et reste concentré sur le sportif, au point de continuer à aller voir discrètement les matchs de N2 de ses anciens copains.