OM : Bamba Dieng à Lorient, les Merlus envoient du cash

Par Claude Dautel

Mis au placard par Igor Tudor, Bamba Dieng pourrait rejoindre le FC Lorient même si Pablo Longoria espérait vendre son jeune joueur ailleurs qu'en Ligue 1. Le club breton a les moyens de ses ambitions dans ce dossier.

Si dans un premier temps il souhaitait continuer sa carrière à l’OM, Bamba Dieng a bien compris que la réciproque n’était pas vraie. Et finalement, le joueur déniché par le club phocéen au sein de son partenaire sénégalais, le Diambars FC, va voir sa carrière marseillaise se stopper d’ici jeudi 23 heures. Agé de 22 ans, et à deux ans de la fin de son contrat avec l’Olympique de Marseille, Dieng devrait rejoindre le FC Lorient, même si Pablo Longoria a toujours privilégié des pistes étrangères. Cependant, les Merlus ont désormais pris la main grâce notamment à la vente d’Armand Laurienté à Sassuolo pour 12 millions d’euros. Ce dernier est attendu ce lundi en Italie, et une fois que le transfert sera officialisé, Loïc Féry pourra alors se tourner vers l’OM pour avancer dans le dossier.

Bamba Dieng, le choix de Lorient pour remplacer Laurienté

Selon plusieurs sources, dont le spécialiste italien du mercato Nicolo Schira, le FC Lorient a déjà bien avancé dans ses négociations avec l’Olympique de Marseille afin de faire de Bamba Dieng le remplaçant d’Armand Laurienté, que les Bretons ont accepté de voir partir après deux refus initiaux. Pour réussir à convaincre Pablo Longoria de céder son attaquant en Ligue 1, les dirigeants lorientais seraient prêts à payer entre 6 et 8 millions d'euros, plus un gros bonus sur une future revente de Bamba Dieng. Les deux clubs ont encore quelques jours pour s'entendre, même si l'accord pourrait rapidement être bouclé dès que Laurienté sera à Sassuolo.