OM : Balotelli qui enflamme Marseille, Di Meco veut voir ça

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, OGCN.

Le journal L’Equipe le confirme ce mercredi : l’Olympique de Marseille a fait du recrutement d’un n°9 l’une de ses priorités au mercato.

Kostas Mitroglou ne devrait pas être retenu et pour remplacer l’international grec, le nom de Mario Balotelli revient avec insistance dans la cité phocéenne. Sous contrat avec l’OGC Nice, l’ex-buteur de Manchester City est apprécié par Rudi Garcia et l’état-major phocéen pourrait profiter de sa collaboration avec Puma pour attirer « Super Mario ». Interrogé par Le Phocéen, Eric Di Meco estime que le mariage entre l’attaquant de 27 ans et l’OM serait parfait. Un avis partagé par la majorité des fans olympiens…

« Quand on voit ce qu'il a fait à Nice cette année, je pense que oui, Balotelli est le n°9 parfait pour l’OM. Sans viser personne, on a l'impression que c'est dans ce secteur-là qu'on doit progresser et l'OM cherche quelqu'un, on le sait. Ce n’est pas n'importe qui Balotelli, et en plus j'ai l'impression qu'il a mûri, peut-être un peu plus tard que les autres. Il paraît qu'il est extraordinaire, que les gamins qui jouent à Nice rêvent tous les matins de le voir à l'entraînement, il fait le job sur le terrain, il paraît qu'il est plutôt sympa. Ici, le jour où il y a la signature de Balotelli, tu fais 10.000 abonnements de plus. Le jour où il met le maillot de l'OM en photo, tout le monde devient dingo. Alors s'il arrive et qu'il met des buts comme il l'a fait cette saison, ça va le faire parce qu'on a toujours aimé ce genre de joueurs, ça c'est sûr » a expliqué le consultant de RMC, persuadé que l’OM passerait un cran avec Mario Balotelli dans ses rangs. Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta savent ce qu’il leur reste à faire.