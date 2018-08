OM : Balotelli n'ira pas en Serie A, un insider italien l'annonce

Dans : OM, Mercato, Serie A.

Journaliste de la Gazzetta dello Sport et consultant de RMC Sport Italia, Alberto Cerruti a été interrogé sur le cas Mario Balotelli et surtout sur les chances de revoir cette saison l'attaquant transalpin dans un club de Serie A. Et pour ce grand spécialiste du mercato et du foot italien, cette possibilité est quasiment nulle, malgré les gros efforts faits par Mino Raiola, à qui Alberto Cerruti a même trouvé un surnom.

« Si je m’attends à un retour en Italie de Balotelli? Non. En fait, nous ne devrions par parler de Super Mario, mais de Super Mino, si je me réfère à Raiola qui veut réussir à le placer dans les meilleurs clubs européens. Raiola pourrait aussi le placer en Italie, mais honnêtement je ne sais pas où il pourrait le faire. Franchement, j'ai cessé de croire en Balotelli », a expliqué le journaliste italien, qui ne voit plus vraiment qui pourrait être tenté pour faire des folies en Italie pour s'offrir le joueur sous contrat avec l'OGC Nice. De quoi forcément augmenter les chances de l'Olympique de Marseille dans un dossier où finalement le club phocéen pourrait être le seul à offrir une belle porte de sortie à Mario Balotelli.