OM : Balotelli arrive, Germain change d'avis et veut rester

Dans : OM, Mercato, OGCN, Ligue 1.

Annoncé sur le départ durant tout ce mercato d'hiver à l'Olympique de Marseille, Valère Germain a pris une décision pour la suite de sa saison.

Ça y est, le club phocéen a enfin recruté son grand attaquant. Mercredi, l'OM a effectivement annoncé la venue de Mario Balotelli pour six mois. Une arrivée qui devrait logiquement pousser dehors l'un des deux autres buteurs de Marseille. Si Valère Germain semblait être le plus à même de faire ses valises avant la fin du mois de janvier, plutôt qu'un Kostas Mitroglou en manque en courtisans, cela n'en prend finalement plus le chemin.

Alors que Julien Fournier a mouillé le maillot pour amener Balotelli à l'OM, dans l'objectif de s'assurer le prêt de Germain en retour, le futur ex-directeur sportif de Nice n'aurait finalement pas eu le dernier mot. Puisque selon Le Phocéen, les dirigeants sino-américains de l'OGCN n'ont pas validé son arrivée. Et vu qu'ils vont bientôt prendre en main le sportif de leur club, Germain ne devrait donc pas retourner à Nice. Ce qui l'arrange plus ou moins, si l'on en croit les informations du 10 Sport. Car le média explique que le buteur de 28 ans aurait refusé toutes les approches, même celles de Nantes, de l'ASSE ou de Monaco, pour rester à l'OM. Revigoré à l'idée d'être potentiellement associé à Super Mario à la pointe de l'attaque phocéenne, Germain a donc changé ses plans. De quoi plomber la suite du mercato marseillais ? Probablement, à moins que Mitroglou ne vienne à partir à sa place...