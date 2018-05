OM : Balotelli à l'OM, un milliardaire chinois dit non

Dans : OM, Mercato, Serie A, Ligue 1.

Le président de l'OGC Nice a rappelé que Mario Balotelli avait toujours un an de contrat avec lui, mais qu'il disposait d'un bon de sortie, et forcément l'avenir de l'attaquant transalpin suscite donc bien des interrogations. D'autant plus que Mario Balotelli est de nouveau convoqué en équipe d'Italie, ce qui excite encore plus les clubs intéressés. Si en France l'Olympique de Marseille semble avoir entamé des discussions avec Mino Raiola, l'agent de Super Mario a tout intérêt à faire grimper les enchère et donc à multiplier les pistes.

Mais de l'autre côté des Alpes, une équipe pense avoir les arguments qu'il faut pour faire venir Mario Balotelli lors du mercato, et il s'agit de Parme, qui vient de remonter en Serie A. Ce samedi, le Corriere della Sera affirme que le propriétaire du club a prévu de faire de l'attaquant italien la pierre angulaire de ce come-back dans l'élite du football italien. Le club d'Emilie-Romagne appartient à Jiang Lizhang, un richissime homme d'affaires chinois, et ce dernier est prêt à faire l'effort financier qu'il faut afin de convaincre Mario Balotelli de revenir en Serie A. Forcément, cette concurrence est rude pour l'OM, Parme étant prêt à proposer un salaire XXL à l'attaquant du Gym.