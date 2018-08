OM : Balotelli à l'OM, Eyraud attend le 17 août avec impatience

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, OGCN.

Si les dirigeants de l’Olympique de Marseille n’ont plus approché ceux de l’OGC Nice depuis mi-juillet au sujet de Mario Balotelli, il semblerait que le club phocéen n’ait pas définitivement renoncé à l’international italien. Mais comme cela était imaginable, ce dossier est désormais un immense jeu de poker-menteur. Un jeu qui ne semble pas déplaire outre-mesure à Jacques-Henri Eyraud, qui a prouvé lors du transfert de Payet qu’il savait être patient. Et selon Le Phocéen, le plan du président olympien se déroule parfaitement. Et devrait connaître un virage décisif le 17 août prochain…

« Un stand-by inattendu pour un transfert que l'on croyait prioritaire pour l'OM. Pourtant, en observant le manège de près, on peut estimer que la partie tactique jouée par les décideurs olympiens a du sens. En effet, Jacques-Henri Eyraud regarde les obstacles tomber un par un, avec la clôture du mercato anglais il y a trois jours, et bientôt celle du marché italien (le 17 août), peut-être le plus dangereux. Raiola a tout fait pour placer Super Mario chez ses amis du Napoli, mais ces derniers ne semblent pas sur la même longueur d'onde » explique le média spécialisé dans l’actualité olympienne, pour qui Jacques-Henri Eyraud gère parfaitement ce dossier. Une tactique qui a d’autant plus de sens que l’Italien est suspendu pour les trois premières journées de Ligue 1. Et l’OM ayant Germain et Mitroglou dans son effectif, rien ne presse. A condition de boucler le dossier en fin de mercato.