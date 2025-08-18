OM ‍: Balle de match pour Joel Ordonez à Marseille ‍!

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Le mercato de l'OM n'est pas encore terminé et le profil de Joel Ordonez fait toujours parler sur la Canebière. Le défenseur équatorien veut quitter Bruges.

L'OM est tombé de haut, vendredi soir, sur la pelouse du Stade Rennais, en Ligue 1. Les Phocéens ont perdu pour leur entrée en lice en championnat et pas mal de doutes accompagnent le revers marseillais. Medhi Benatia a néanmoins promis du mouvement en cette fin de marché des transferts estival. Le directeur sportif marseillais n'a notamment pas tiré un trait sur Joel Ordonez. Le défenseur de Bruges reste une cible de choix pour l'OM, alors qu'il veut rejoindre la cité phocéenne depuis pas mal de temps déjà.

Ordonez à l'OM, ce n'est pas terminé

Cependant, après des jours hors du groupe, Joel Ordonez a néanmoins fait son retour avec Bruges pour les barrages de Ligue des Champions face aux Rangers. Mais, il n'est pas prévu que le natif de Guayaquil joue face à la formation écossaise. Le club belge et le joueur savent qu'un départ est toujours possible et aucun risque ne sera pris. L'Olympique de Marseille va devoir faire vite pour boucler ce dossier XXL. La fébrilité défensive phocéenne pose question chez les fans et observateurs du club. Pour rappel, pour lâcher Ordonez, Bruges demande le prix fort, soit près de 35 millions d'euros. Medhi Benatia devra se montrer persuasif. A noter que le Marocain lorgne aussi sur d'autres joueurs pour cette fin de mercato estival.

Le week-end prochain, l'OM recevra le Paris FC en Ligue 1. Les joueurs de Roberto De Zerbi se devront de réagir contre un club de la capitale qui a également raté ses débuts en championnat. Le public marseillais devrait donner de la voix mais également faire part de certains souhaits pour cette saison très attendue.