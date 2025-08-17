L'OM débloque le dossier Ordonez avec un gros chèque

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Joel Ordonez se fait encore attendre à Marseille. Le défenseur équatorien est bloqué par Bruges qui exige des meilleures conditions de paiement de la part de l'OM. Les Phocéens se sont rapidement exécutés pour mettre la main sur le joueur.

L'attente pour Joel Ordonez va prendre fin à Marseille. Convoité par l'OM depuis plusieurs semaines, le défenseur équatorien n'a toujours pas quitté la Belgique. Bruges le bloque, demandant beaucoup d'argent aux Phocéens et tout de suite. Pour la formation belge, il est hors de question que Pablo Longoria trouve une ruse pour payer la totalité de la somme plus tard ou de manière détournée. Une exigence financière qui se révèle problématique pour l'Olympique de Marseille alors que le mercato s'achève dans deux semaines.

L'OM obéit à Bruges

Les Olympiens sont contraints de répondre favorablement aux demandes du Club Bruges. Selon le média équatorien Teradeportes, Marseille a fait une nouvelle proposition pour Joel Ordonez en « améliorant les conditions de paiement et en augmentant les bonus ». Un effort qui devrait logiquement être suffisant. Le transfert du défenseur central est en passe d'être conclu dans les prochaines heures pour une somme supérieure à 30 millions d'euros.

🔥¡Se acelera el fichaje de Joel Ordóñez!🇫🇷⚽️



El Olympique de Marsella mejoró los términos de pago 💰 y ajustó los bonos por el defensa ecuatoriano.⁰

👉 Este fin de semana se firmaría su traspaso desde el Brujas.⁰

¡Gran salto en su carrera! 🚀🇪🇨#JoelOrdóñez #OM #Fichajes… pic.twitter.com/jd53ezUCO8 — TERADEPORTES (@Teradeportes) August 15, 2025

Une bonne nouvelle pour l'OM après les errements défensifs observés à Rennes vendredi soir. Ordonez pourra être utilisé contre Lyon voire le Paris FC samedi prochain puisqu'il a fait la préparation estivale avec Bruges et qu'il a joué le début du championnat contre Genk fin juillet. Depuis, il n'a plus joué mais il a participé aux séances d'entraînement du club belge. Réputé en Belgique pour sa solidité, il marche dans les pas d'un autre équatorien révélé en Pro League : Willian Pacho.