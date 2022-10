OM : Balerdi veut détrôner le PSG et récompenser Messi

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Deuxième de Ligue 1 derrière le Paris Saint-Germain, l’Olympique de Marseille ne s’interdit pas de rêver. Son défenseur central Leonardo Balerdi espère détrôner le champion de France. Le tout en aidant le Parisien Lionel Messi à atteindre l'objectif de sa fin de carrière.

Pour Leonardo Balerdi, les sifflets du Vélodrome sont déjà oubliés. Le défenseur central de l’Olympique de Marseille avait été ciblé après sa demi-heure compliquée face à Lille (2-1) le 10 septembre dernier. Mais l’Argentin a depuis regagné les faveurs des supporters et de l’entraîneur Igor Tudor. C’est donc avec le plein de confiance que Leonardo Balerdi s’est présenté en conférence de presse ce vendredi, à la veille de la réception de l’AC Ajaccio.

Balerdi : "J'ai parlé avec Bologne cet été, j'ai pris le temps de réfléchir et j'ai dit non, je veux rester ici, je veux jouer. J'ai entendu des choses qui m'ont fait un peu mal, mais je voulais vraiment rester ici"

Une rencontre que les Marseillais comptent bien remporter afin de rester à deux points du Paris Saint-Germain. « On est deuxièmes derrière Paris et on doit penser à gagner le match. C'est important de gagner pour se battre pour le titre, a osé l’ancien joueur du Borussia Dortmund, relancé sur sa déclaration. Oui je pense qu'il y a la possibilité. On est proches. On doit continuer à bien faire les choses. Ils sont très forts. On ne peut pas se permettre de perdre des points, comme demain ou n’importe quel autre match. On doit gagner tous les points possibles et après on verra. »

La Coupe du monde avec Messi ?

Pour le Paris Saint-Germain et sa star Lionel Messi, la perte du titre en Ligue 1 serait un gros coup dur. Mais Leonardo Balerdi sait comment faire le bonheur de son compatriote. En effet, le défenseur aux deux sélections avec l’Albiceleste rêve de participer à la Coupe du monde 2022 et d’offrir le trophée au Parisien. « Ce serait formidable que l'Argentine gagne avec Messi. Il y a toujours l'espoir d'y participer, mais je sais que ça sera dur pour moi », a reconnu l'Olympien, dont la dernière apparition en sélection remonte à octobre 2019.