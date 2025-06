OM ‍: Balerdi coté en Italie, Longoria lui dit ciao

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Indispensable cette saison, Leonardo Balerdi pourrait quitter l’Olympique de Marseille. Le défenseur central et capitaine est apprécié en Italie où la Roma et la Juventus Turin s’intéressent à son profil. Sans surprise, le club phocéen y voit l’opportunité de réaliser une grosse vente.

Parfois plombé par sa fébrilité durant la saison écoulée, l’Olympique de Marseille a prévu de renforcer sa défense centrale. Et le chantier pourrait devenir encore plus vaste en cas de départ de Leonardo Balerdi (26 ans). L’hypothèse n’est pas à exclure sachant que l’Argentin possède une belle cote en Italie. Après l’intérêt de la Roma, c’est la Juventus Turin qui s’intéresse au capitaine marseillais.

Gazzetta : Après la Roma, la Juve fonce sur Leonardo #Balerdi. Son profil fait l’unanimité et plaît beaucoup à Giorgio Chiellini. Les relations entre les deux clubs sont excellentes (Longoria/Benatia sont des anciens) et pourraient favoriser ce transfert. L’#OM veut toutefois… pic.twitter.com/33zSeTZou0 — GuillaumeMP (@Guillaumemp) June 6, 2025

La Gazzetta dello Sport indique que son profil fait l’unanimité chez la Vieille Dame dont le dirigeant Giorgio Chiellini, spécialiste du poste, apprécie tout particulièrement ses qualités. Le cador de Serie A pourrait donc pousser pour ce transfert et profiter de ses bonnes relations avec Pablo Longoria et Medhi Benatia, le président et le directeur du football de l’Olympique de Marseille tous les deux passés par la Juventus Turin. On apprend néanmoins que le vice-champion de France ne souhaite pas se séparer de son défenseur central. Connaissant la politique du patron espagnol, il pourrait s’agit d’une réponse destinée à augmenter le prix de son joueur.

Balerdi n'exclut rien

D’ailleurs, le média Il Messaggero, qui confirme la présence de la Roma sur ce dossier, affirme quant à lui que l’Olympique de Marseille réclame plus de 20 millions d’euros pour Leonardo Balerdi dont les intentions n’ont pas filtré. On sait simplement que le cadre olympien n’avait pas fermé la porte à un départ lorsqu’il avait été interrogé sur son avenir en mai dernier. « Ça, je ne peux pas le dire, répondait-il à La Provence. (…) Sur le mercato, on va voir, mais je n’ai pas regardé les propositions, je suis à 100 % ici à l’OM. Pour moi, c’est le plus important. Après, je ne sais pas. » Rappelons que Leonardo Balerdi avait prolongé jusqu’en 2028 l’été dernier.