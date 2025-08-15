OM ‍: Balerdi c'est fini, Marseille prépare son départ

Dans : OM.

Souvent annoncé sur le départ du côté de l’Olympique de Marseille, Leonardo Balerdi va bien finir par partir un jour. Pas cette saison mais probablement la prochaine.

Chaque été, la même rengaine revient autour de Leonardo Balerdi. Malgré un statut de capitaine de l’un des meilleurs clubs français, l’international argentin ne semble pas pleinement épanoui à Marseille, vu qu’il évoque fréquemment un départ. Pourtant, Balerdi va bien rester durant ce mercato estival outrepassant les rumeurs. Il l’a même confirmé en conférence de presse ces derniers jours : « À la fin de la saison dernière, je ne savais pas quoi faire. Puis j'ai réalisé que j'aimais ce club et j'ai décidé de rester car je veux le quitter de la meilleure façon possible. Le club est sur la bonne voie et nous avons de grandes ambitions ». Une déclaration qui a le mérite de remettre les choses au clair, mais qui n'empêchera pas de relancer les débats autour d’un éventuel transfert de Balerdi en 2026.

L’OM prépare déjà l’après-Balerdi

C’est donc avec un oeil tourné vers l’avenir que l’OM travaille sur sa charnière centrale cet été. Après avoir fait venir Facundo Medina en provenance de Lens ou l’Anglais CJ Egan-Riley, Pablo Longoria veut faire venir un autre défenseur central de grande qualité. Histoire de ne pas être pris au dépourvu par rapport à Balerdi, le club phocéen prépare donc déjà sa succession. Et la cible principale se nomme Joël Ordóñez, un défenseur équatorien qui évolue actuellement au Club Bruges.

Depuis quelques jours, les négociations entre les deux clubs progressent et le jeune talent de 21 ans pourrait bien finir sa course à Marseille pour représenter le projet à long terme de l’OM… contrairement à Balerdi, toujours très courtisé, et qui a avoué qu'il voulait remettre le club provençal au centre de l'Europe cette saison en Ligue des Champions. Certainement pour partir la tête selon les médias italiens, persuadés que l'Argentin va faire le grand saut en 2026.