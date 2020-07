OM : Balerdi à Marseille, ce détail change tout et ça sent bon !

Dans : OM.

Depuis plusieurs semaines maintenant, l’Olympique de Marseille négocie avec le Borussia Dortmund le prêt avec option d’achat de Leonardo Balerdi.

En manque de temps de jeu depuis sa venue en Allemagne il y a un an et demi, l’international argentin de 21 plaît énormément à André Villas-Boas. Le coach portugais avait véritablement flashé sur Leonardo Balerdi alors que ce dernier évoluait à Boca Juniors, et était considéré comme l’une des plus grandes pépites sud-américaines au poste de défenseur central. C’est donc tout naturellement que Villas-Boas a soumis cette idée à Jacques-Henri Eyraud, qui tente d’obtenir le prêt avec option d’achat du joueur depuis près de deux semaines. Mais selon les informations de Bild, l’affaire traîne en longueur pour une raison bien précise…

Le quotidien allemand croit savoir que le Borussia Dortmund n’est plus aussi certain de vouloir inclure une option d’achat dans la transaction. Et pour cause, le directeur sportif du club jaune et noir Michael Zorc a expliqué que Belardi devait « juste gagner du temps de jeu et de l’expérience ». Autrement dit, le Borussia Dortmund souhaite voir son international argentin prendre du volume et de l’épaisseur en Europe… avant de le récupérer plus fort en 2021. Ce détail change bien évidemment la donne pour Marseille, qui voit tout de suite moins d’intérêt à recruter un jeune joueur à fort potentiel mais à relancer, s’il n’y a pas d’option d’achat au bout du compte. Reste à voir si le club phocéen, en proie à de grosses difficultés financières, souhaitera tout de même s’attacher les services de Leonardo Balerdi malgré cette nouvelle donne. Ces derniers jours, quatre autres noms avaient circulé pour renforcer le poste de défenseur central à Marseille. Ceux de Jean-Clair Todibo (Barcelone), Axel Disasi (Reims), Malang Sarr (libre) et Marcos Rojo (Manchester United).