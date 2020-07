OM : Balerdi arrive, Villas-Boas l'attend en Allemagne

Dans : OM.

En stage en Allemagne, l'Olympique de Marseille devrait voir débarquer Leonardo Balerdi avant de rentrer dans la cité phocéenne.

L’Olympique de Marseille joue ce dimanche son premier match de préparation, ce sera contre le FC Pingzau, une rencontre qui permettra à André Villas-Boas de procéder à une grande revue d’effectif. Mais du côté de l’entraîneur portugais on espère rapidement voir débarquer un renfort qu’AVB a demandé à Jacques-Henri Eyraud de finaliser le plus vite possible. Ce joueur, c’est bien évidemment Leonardo Balerdi, le jeune défenseur central argentin du Borussia Dortmund. Annoncée comme imminente depuis plusieurs jours, la venue de Balerdi devrait réellement se concrétiser dans la semaine, et avant même le retour de l’OM à Marseille le week-end prochain.

Selon L’Equipe, tout est presque bouclé et André Villas-Boas n’a aucun doute sur la signature de Leonardo Balerdi. « Villas-Boas espère un dénouement heureux et imminent dans le dossier de Leonardo Balerdi. Le défenseur central veut venir à l’OM ; le Borussia Dortmund est prêt à le laisser partir en prêt avec option d’achat, mais il reste encore quelques détails à régler. Dans l’idéal, AVB attend l’international argentin en Allemagne pour ce deuxième stage de préparation », précise le quotidien sportif. Sachant que Marseille jouera trois matchs de préparation lors de ce stage en Allemagne, dont le dernier samedi prochain face au FC DAC, le dossier Leonardo Balerdi va donc se régler rapidement. Après Pape Gueye, l'Olympique de Marseille s'apprête donc à décrocher son deuxième renfort du mercato, plutôt pas mal pour un club qui cherche encore son head of football.