OM : Balerdi à Marseille c’est bouillant, Dortmund confirme !

Dans : OM.

A la recherche d’un défenseur central au mercato, l’Olympique de Marseille est tout proche de boucler la venue de Leonardo Balerdi.

Intéressé par Axel Disasi, Jean-Clair Todibo ou encore par Diogo Leite, le club phocéen semble avoir fait de Leonardo Balerdi sa grande priorité. Peu utilisé au Borussia Dortmund, l’international argentin de 21 ans a la cote auprès d’André Villas-Boas, convaincu par le potentiel de l’ancien joueur de Boca Juniors. Vraisemblablement, l’ancien coach du FC Porto sera comblé dans les jours à venir puisque Sport Bild affirme ce lundi qu’un accord aurait été trouvé entre le Borussia Dortmund et l’Olympique de Marseille pour le prêt avec option d’achat de Leonardo Balerdi.

Le montant d’un éventuel transfert à l’issue de la saison 2020-2021 est estimé à 12 ME. Fait assez rare, un dirigeant du Borussia Dortmund a confirmé les négociations au média allemand en la personne du directeur sportif Michael Zorc. « Si nous nous entendons avec nos homologues marseillais, nous laisserons partir Leo » a indiqué l’un des hommes forts du Borussia Dortmund, confirmant clairement la tendance d’un prêt de Balerdi à Marseille dans les jours à venir. Il s’agirait de la deuxième recrue du mercato à l’OM après la venue de Pape Gueye en provenance du Havre. Le club marseillais, qui va devoir vendre afin d’équilibrer ses comptes, se veut ambitieux en cette intersaison et alors que la Ligue des Champions viendra se greffer au calendrier de l’équipe d’André Villas-Boas à partir du mois d’octobre. Par ailleurs, la venue de Leonardo Balerdi enterre définitivement la piste Axel Disasi, lequel est pisté par l’AS Monaco et par Rennes, et pour qui le Stade de Reims réclame 15 ME.