OM : Babel à Marseille, la rumeur qui va faire tiquer

Dans : OM.

André Villas-Boas l’a répété à plusieurs reprises, il est nécessaire pour l’OM d’étoffer son effectif durant le mercato dans l’optique de la saison prochaine.

Le club phocéen disputera la Ligue des Champions et pour bien figurer dans toutes les compétitions, André Villas-Boas a réclamé quatre renforts, sans compter que chaque départ devra automatiquement être compensé. Pour l’instant, le coach portugais a obtenu 50 % des recrues désirées avec les venues de Pape Gueye en provenance du Havre et de Leonardo Balerdi, prêté avec option d’achat par le Borussia Dortmund. Pablo Longoria travaille maintenant sur le recrutement d’un latéral gauche afin de doubler le poste de Jordan Amavi et d’un attaquant polyvalent, aussi bien capable d’évoluer en pointe que de dépanner sur un côté, au cas où Payet, Thauvin et Radonjic auraient des problèmes physiques durant la saison.

Une piste pas vraiment Longoria compatible

Pour combler ce manque offensif, l’Olympique de Marseille aurait décidé d’activer une piste très surprenante en Turquie. Selon les informations obtenues par Takvim, l’état-major olympien est très intéressé par la situation de Ryan Babel, sous contrat avec Galatasaray jusqu’en juin 2022. Du haut de ses 33 ans, l’ancien attaquant de Liverpool n’entre plus vraiment dans les plans du club turc, principalement pour des raisons financières. En effet, Galatasaray souhaite se délester des 2,5 ME annuels de Ryan Babel, et l’Olympique de Marseille serait intéressé par la perspective de récupérer un joueur d’expérience, polyvalent en attaque et qui connaît parfaitement la Ligue des Champions. Reste que cette piste ne colle pas vraiment avec la stratégie du nouveau directeur du football olympien Pablo Longoria, réputé pour dénicher des jeunes joueurs encore inconnus du grand public. Tout le contraire donc de Ryan Babel.