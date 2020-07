OM : Villas-Boas se régale avec le mercato marseillais

Dans : OM.

A l'OM, on croise les doigts, mais pour l'heure, l'été se passe sans accroc avec plus de bonnes que de mauvaises nouvelles en ce qui concerne l'effectif pour la saison à venir.

Qui aurait pu le croire il y a quelques mois, quand André Villas-Boas menaçait de claquer la porte après le départ d’Andoni Zubizarreta et les promesses du mercato désastreux avec les difficultés économiques ? Mais à l’heure actuelle, l’entraîneur de l’OM apprécie les retouches effectuées, et l’absence de départs majeurs, même si cela pourrait ne pas durer. Avec Pape Gueye et Leonardo Balerdi, Marseille n’a pas dépensé un euro et a fait signer deux joueurs qu’AVB voulait absolument. C’est bingo, et le technicien portugais ne cache pas sa satisfaction avec ces deux pioches très prometteuses.

« Je suis très content. On l'avait ciblé déjà l'année dernière (Balerdi). Malheureusement, il est allé à Dortmund. Mais heureusement, il nous rejoint en prêt. C'est un joueur avec un potentiel énorme, à l'image de Pape Gueye. J'espère que la saison pour lui sera bonne et qu'on exercera l'option pour le faire signer ici », a même lancé le coach de l’OM, qui s’enflamme tout de même avec les 14 ME de l’option d’achat non obligatoire convenu avec le Borussia Dortmund. Toutefois, si l’Argentin confirme tout le bien qui est dit de lui et brille en Ligue des Champions, sa valeur marchande et son apport sportif pourraient rendre son recrutement définitif particulièrement intéressant pour l’OM. Pour le moment en tout cas, le mercato se déroule beaucoup mieux que prévu pour le club provençal, et son entraineur savoure.