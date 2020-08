OM : Avec Longoria, ce dossier de Zubizarreta a fini à la poubelle

Dans : OM.

A la recherche d’un attaquant pour épauler Dario Benedetto, l’Olympique de Marseille avait entamé les premières démarches auprès du Rémois Boulaye Dia. Mais depuis le changement de directeur sportif, cette piste n’est plus d’actualité.

André Villas-Boas ne cesse de le rappeler, l’Olympique de Marseille attend encore deux signatures. L’entraîneur olympien, ravi des arrivées du milieu Pape Gueye et du défenseur central Leonardo Balerdi, espère celles d’un latéral gauche et d’un jeune attaquant polyvalent. Ce dernier profil ne sera pas simple à trouver, qui plus est avec la situation financière du club phocéen. On pouvait donc s’attendre à ce que Pablo Longoria s’appuie sur le travail de son prédécesseur pour gagner du temps. Mais ce n’est visiblement pas le cas. En effet, le journal L’Equipe nous apprend que la piste menant à Boulaye Dia (23 ans) ne semble plus d’actualité.

Il y a quelques mois, l’ancien directeur sportif Andoni Zubizarreta avait lancé les premiers contacts histoire de se placer et de prendre la température. Mais depuis sa nomination, son successeur n’a pas du tout avancé sur ce dossier. L’ancien dirigeant du FC Valence a pourtant discuté sur d’autres sujets avec ses homologues du Stade de Reims. Mais n’en a jamais profité pour évoquer la situation de l’attaquant buteur lors de la 1ère journée à Monaco (2-2). Preuve que Longoria n’est pas intéressé par l'avant-centre qui dispose d’un bon de sortie fixé à 15 millions d’euros par ses supérieurs.