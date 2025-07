OM ‍: Aubameyang, cette rumeur inquiétante tombe à l'eau

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Initialement prévue mardi, l’arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang à Marseille a été repoussée. De quoi inquiéter les supporters olympiens d’autant qu’en parallèle, les dossiers Igor Paixao et Timothy Weah patinent.

L’Olympique de Marseille semblait irrésistible en ce début de mercato avec les signatures de CJ Egan-Riley, Angel Gomes et Facundo Medina. Trois renforts qui font le bonheur de Roberto De Zerbi, lequel n’a pas caché son enthousiasme dans L’Equipe au moment de commenter les premiers coups de Medhi Benatia et de Pablo Longoria. L’entraîneur italien risque toutefois de se crisper si les futures recrues prennent trop de temps à arriver. Igor Paixao et Timothy Weah sont toujours en salle d’attente, et on se demande même si ces dossiers vont aboutir alors que Feyenoord et la Juventus Turin sont trop gourmands aux yeux de l’OM.

Quant à Pierre-Emerick Aubameyang, sa signature semblait actée mais contre toute attente, son arrivée prévue mardi a été reportée pour des raisons administratives. De quoi interroger et inquiéter les supporters olympiens, redoutant un coup de théâtre comme le mercato en réserve parfois. Le compte spécialisé La Minute OM a toutefois calmé les inquiétudes des supporters les plus stressés, révélant sur leur compte X que la signature de Pierre-Emerick Aubameyang n’était absolument pas remise en question malgré ce contre-temps.

La signature d'Aubameyang n'est pas menacée

« Il y a aucun problème concernant sa signature. Il y a des détails administratifs à régler mais il va bien venir à l’OM » a rassuré le compte spécialisé au sujet de la signature du buteur gabonais de 36 ans. Le média a également brièvement commenté l’épineux dossier Igor Paixao, pour qui Marseille serait sur le point d’abandonner. La Minute OM n’a pas tout à fait le même son de cloche, faisant savoir que les dirigeants voulaient toujours boucler la venue du Brésilien et que la patience devait être de rigueur dans ce dossier très long à se décanter. Reste maintenant à voir comment évoluera le mercato olympien car si Roberto De Zerbi a déjà une excellente base de joueurs à sa disposition, l’ex-entraîneur de Brighton souhaite toujours accueillir au moins un défenseur central, un latéral droit, un ailier droit et un ailier gauche en plus de Pierre-Emerick Aubameyang.