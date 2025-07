OM ‍: Aubameyang a atterri, Paixao a décollé

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Signatures imminentes pour Pierre-Emerick Aubameyang et Igor Paixao à l’OM. L’un a posé le pied à Marseille ce mercredi soir tandis que l’autre a pris l’avion pour une arrivée prévue ce jeudi.

L’Olympique de Marseille tient ses deux prochaines recrues et cela va donner le sourire à Roberto De Zerbi, qui va pouvoir compter sur deux éléments très forts de plus dans le secteur offensif. Comme attendu, Pierre-Emerick Aubameyang a atterri ce mercredi après 19 heures à l’aéroport de Marignane. La venue du Gabonais se faisait attendre à Marseille alors qu’un accord total est annoncé depuis plusieurs jours, mais des détails administratifs étaient encore à régler. C’est désormais chose faite et celui qui a porté les couleurs de l’OM en 2023-2024 va passer sa visite médicale ce jeudi avant de parapher un contrat de deux ans en faveur du club phocéen.

Il sera suivi quelques heures plus tard par Igor Paixao. Car pendant que Pierre-Emerick Aubameyang a atterri à Marseille, l’ailier brésilien du Feyenoord Rotterdam a lui décollé. Son arrivée est prévue ce jeudi dans la cité phocéenne pour, lui aussi, passer la visite médicale et signer un contrat de cinq ans. L’OM a accepté de s’aligner sur l’offre de Leeds en proposant 30 millions d’euros plus 5 millions d’euros de bonus pour s’offrir l’ailier de 25 ans, auteur de 18 buts et 19 passes décisives toutes compétitions confondues la saison dernière.