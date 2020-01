OM : Au placard à Marseille, il insiste pour partir au mercato

Dans : OM.

Lors des matchs amicaux de pré-saison, André Villas-Boas a lancé plusieurs jeunes dans le grand bain afin de voir quels éléments pourraient lui rendre des services en Ligue 1.

Des joueurs comme Lucas Perrin ou encore Saif-Eddine Khaoui ont ainsi pu montrer leurs qualités, et bénéficier ainsi de quelques minutes de jeu depuis le début de la saison. La situation est beaucoup plus compliquée en revanche pour Florian Chabrolle. Belle surprise des matchs amicaux de l’Olympique de Marseille, le milieu relayeur de 21 ans avait montré de belles dispositions lors d’un match de gala au Stade Vélodrome face à Naples, qui avait conclu la préparation de l’OM. On pensait alors que Florian Chabrolle intégrerait la rotation des milieux de terrain à Marseille mais depuis le début de la saison, il n’en est rien. En conférence de presse, André Villas-Boas évoque régulièrement la situation de Florian Chabrolle, indiquant que l’objectif de l’OM est de le prêter sans option d’achat jusqu’à la fin de la saison.

Courtisé par plusieurs clubs de Ligue 2, Florian Chabrolle n’a pas encore trouvé son bonheur, indique La Provence en ce milieu de semaine. Pourtant, de belles formations sont intéressées comme Clermont et surtout Troyes, qui joue la montée en Ligue 1 cette saison. Reste que pour l’heure, la situation est totalement bloquée car les équipes intéressées souhaitent inclure une option d’achat dans le prêt de Florian Chabrolle, et refusent de récupérer le milieu de l’OM sous la forme d’un prêt sec. Dès lors, la situation se complexifie alors que de son côté, Florian Chabrolle semble effectuer un forcing afin de quitter Marseille, où la concurrence est trop rude à son poste avec Morgan Sanson, Kevin Strootman, Maxime Lopez, Saif-Eddine Khaoui ou encore Valentin Rongier. Reste à voir si Marseille se résoudra à prêter avec option d’achat son minot, ou carrément à le vendre dans les prochains jours.