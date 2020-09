OM : Attention la Ligue 1, Rothen promet un OM bouillant

Dans : OM.

Dimanche soir, l’Olympique de Marseille a remporté son premier match de Ligue 1 aux dépens du Stade Brestois à Francis-Le-Blé (3-2).

Un succès obtenu à l’arrache, mais qui prouve que l’OM est toujours présent après sa deuxième place décrochée la saison dernière et malgré une préparation tronquée par la dizaine de cas de Covid-19 détectés au sein de l’effectif professionnel. André Villas-Boas ayant fait le choix de rester, Marseille est dans une forme de continuité très intéressante, d’autant plus que le groupe a été étoffé par les arrivées de Pape Gueye, de Leonardo Balerdi et de Yuto Nagatomo, en attendant un attaquant capable de concurrencer Dario Benedetto. Pour toutes ces raisons, Jérôme Rothen se veut optimiste pour cet OM qu’il voit clairement se battre pour un nouveau podium cette saison en Ligue 1.

« L'essentiel, c'est d'avoir gardé la base de son effectif, c'est avoir cette équipe-là qui a créé l'exploit de se qualifier directement pour la Ligue des Champions, en plus sans Thauvin. La saison avait été très difficile avec Rudi Garcia, les joueurs étaient psychologiquement au fond. C'est donc tout à l’honneur de Villas-Boas d'avoir tiré le maximum de ce groupe du point de vue de l'état d'esprit. Ils repartent avec les mêmes car ils n'ont pas les moyens de recruter d'autres joueurs expérimentés. L'état d'esprit reste le même car Villas-Boas est resté et que les joueurs ont tout fait pour qu'il reste. Sur ce premier match, ça n'a pas été flamboyant mais l'état d'esprit est là. Tu attends quand même mieux dans les semaines à venir dans la maîtrise du jeu, notamment au milieu de terrain où ils se sont fait bouffer par Brest. Mais je n'ai aucun doute que l'OM refasse la même saison que l'année dernière » a commenté le consultant de RMC, intimement persuadé qu’il faudra encore compter avec Marseille cette saison pour les premières places.