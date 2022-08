OM : Arsenal a un message pour Pablo Longoria

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Relancé pendant quelques semaines au coeur de l’été, le dossier William Saliba est à oublier pour l’OM.

Arsenal a tenu à le faire savoir alors que la saison débute ce vendredi soir pour les Gunners. Mikel Arteta, qui a été si sec avec le défenseur central français ces dernières années, le prêtant avant même de lui avoir donné la moindre minute de temps de jeu, a désormais changé d’avis. L’entraineur espagnol est satisfait de son travail et ne compte pas laisser la fenêtre ouverte pour un départ. Vers l'OM ou ailleurs. Même si Pablo Longoria avait à un moment envie de mettre le paquet pour le faire venir de manière définitive, Arteta a bien fait comprendre que la saison 2022-2023 se déroulerait avec William Saliba dans la défense du club londonien.

Un avenir en fonction de l'équipe de France ?

« Au cours des dernières semaines, il nous a donné toutes les raisons de croire que nous avions pris la bonne décision en le prêtant pour un an, a encore estimé l’entraîneur de l’équipe londonienne. Car il semble maintenant prêt à jouer. Sin prêt à l’OM, nous avons cru et il a cru que c'était la bonne chose à faire. Nous avons travaillé ensemble et c'est la chose la plus importante. Maintenant, nous sommes à nouveau réunis et la relation continue », a souligné le manager des Gunners, persuadé que l’aventure a réellement débuté pour William Saliba à Arsenal. Le message est passé, même s’il faudra rester attentif au défenseur central international français, qui ne voudra pas tomber dans l’oubli après avoir profité de son exposition à l’OM pour aller chercher l’équipe de France la saison passée. Mais pour le moment, Marseille et Pablo Longoria ont bien compris qu’il fallait oublier cette piste, qui n’est donc plus étudiée par le club phocéen, malgré le manque encore détecté en défense centrale. Il faut dire qu’Igor Tudor ne compte pas sur Leonardo Balerdi, et souhaite un défenseur central plus rugueux pour cette saison.