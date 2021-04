OM : Areola, le gardien parfait pour succéder à Mandanda ?

Dans : OM.

Du haut de ses 36 ans, Steve Mandanda n’est pas certain d’être un titulaire indiscutable à l’OM dans les années à venir.

Certes, le capitaine de l’Olympique de Marseille a encore trois ans de contrat dans la cité phocéenne. Cela étant, Pablo Longoria est bien conscient que Steve Mandanda arrive au bout de sa carrière, raison pour laquelle le président de l’OM s’active en coulisses pour lui trouver un successeur. Il y a quelques temps, RMC faisait savoir que l’objectif du club olympien était de trouver à Steve Mandanda une doublure relativement jeune, susceptible d’apprendre aux côtés de la légende de l’Olympique de Marseille avant de potentiellement prendre sa place d’ici à un an. Pour Michel Troin, ancien entraîneur des gardiens de Toulouse, il pourrait également être bénéfique de recruter directement un numéro un et dans une interview accordée au Phocéen, il a notamment lâché l’idée Alphonse Areola, prêté à Fulham mais encore sous contrat au PSG.

Un salaire démentiel

« Il y a un pari à faire, c'est Alphonse Areola (prêté cette saison à Fulham). S'il n'a pas réussi à s'imposer au PSG, il est encore relativement jeune (28 ans, 1m95) et très performant. Il dispose évidemment d'un salaire important, mais c'est un grand gardien international, très talentueux et déjà très expérimenté ». Si cette idée n’était pas réalisable, alors Michel Troin se rabattrait sur Alexander Nubel, doublure de Manuel Neuer au Bayern Munich et qui est notamment ciblé par un autre grand club français, à savoir l’AS Monaco. « Il m'a impressionné à chaque fois que je l'ai vu jouer. Il est jeune (24 ans) et très grand (1m94). On avait parlé de lui un temps à Monaco quand il était à Schalke et c'est un phénomène. Ce serait un plus énorme pour le club qui réussit à l'attraper ». Les idées ne manquent pas pour succéder à Steve Mandanda. Il s’agit maintenant d’avoir les moyens financiers…