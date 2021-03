EDF : Clap de fin après l'Euro pour Mandanda ?

Dans : Equipe de France.

D'après Le Parisien, Steve Mandanda devrait prendre sa retraite internationale après l'Euro.

Au poste de gardien de but encore plus qu'ailleurs, il est difficile de bouleverser la hiérarchie. Ce n'est pas Steve Mandanda, numéro 2 d'Hugo Lloris depuis 2008, qui dira le contraire. Mais la donne pourrait bien changer dans les mois à venir pour Mike Maignan, Alphonse Areola et les autres. En effet, si l'on en croit les informations du journal Le Parisien, le gardien de but de l'Olympique de Marseille s'apprête à vivre sa dernière compétition internationale avec les Bleus.

« Steve Mandanda devrait stopper sa carrière internationale après l’Euro » écrit notamment le journal. Les raisons de ce choix ne sont pas encore dévoilées mais on imagine qu'à 35 ans, Steve Mandanda qui voit la jeune concurrence pousser fort derrière lui, a envie d'autre chose. Certains, comme Jérôme Alonzo, estiment qu'à l'heure actuelle, Mike Maignan est d'ailleurs déjà supérieur. Avec l'équipe de France, El fenomeno possède 34 sélections. Cadre du vestiaire malgré son rôle de doublure, il a connu les désillusions (forfait de dernière minute à la Coupe du Monde 2014, défaite en finale lors de l'Euro 2016) et les plus belles joies (victoire finale au Mondial 2018).

Vers un duel Maignan - Areola pour la suite ?

Récemment, Didier Deschamps a réaffirmé qu'il comptait encore sur le portier marseillais, ainsi que sur les deux autres gardiens sélectionnés. Si Steve Mandanda venait en effet à disparaître de l'équation, on se dirigerait donc vers un duel entre Mike Maignan et Alphonse Areola pour être la doublure d'Hugo Lloris. Âgé de 34 ans, le capitaine des Bleus a encore quelques années devant lui, mais le futur semble être promis à la jeune génération. Encore plus jeune, Illan Meslier semble avoir toutes les cartes en main pour venir titiller ses deux aînés à l'avenir. Que Didier Deschamps se rassure, le vivier des gardiens de but est très bien fourni.