OM : Arek Milik fait une annonce aux supporters

Par Corentin Facy

De retour face à Galatasaray jeudi, Arek Milik est de nouveau entré en jeu sur la pelouse de Lille dimanche après-midi (2-0).

L’Olympique de Marseille retrouve enfin son buteur. Absent depuis le début de la saison en raison d’une blessure au genou, Arkadiusz Milik est sur la bonne voie. Après avoir disputé 30 minutes en Ligue Europa contre Galatasaray, l’international polonais a joué une mi-temps à Lille, sans pour autant se mettre en évidence. Il faudra du temps à Arkadiusz Milik pour retrouver son niveau, mais sa simple présence et la qualité de ses appels et de sa frappe du pied gauche devraient suffire à faire le plus grand bien à l’OM. Ce qui est en tout cas certain, c’est que l’ancien attaquant de Naples est déterminé à l’idée de revenir au plus vite au top. C’est le message qu’il a transmis aux supporters de l’Olympique de Marseille sur Instagram, en leur faisant la promesse de tout faire pour les rendre heureux en marquant de nouveau beaucoup de buts.

View this post on Instagram Une publication partagée par Arek Milik (@arekmilik)

« C'est une très belle chose d'être de retour sur le terrain, mais cela n'a pas suffi pour gagner le match... Nous devons recommencer à nous battre et à croire davantage en nous-mêmes et nous devons continuer à travailler dur pour rendre nos fans heureux à nouveau. A partir d'aujourd'hui je ne ferai que ça, pour recommencer à marquer et à gagner. Allez OM » a publié Arkadiusz Milik dans un message qui devrait ravir les supporters de l’Olympique de Marseille. Depuis le début de la saison, Dimitri Payet et Bamba Dieng se sont partagés le travail au poste de n°9. Mais l’international français est nettement plus à l’aise dans un rôle de meneur de jeu tandis que le Sénégalais, excellent sur un côté lorsqu’il a des espaces devant lui, est parfois encore un peu tendre pour jouer en pointe. Autant dire que le retour d’Arkadiusz Milik tombe à pic, au moment où l’OM ne vient de gagner qu’un de ses six derniers matchs toutes compétitions confondues…