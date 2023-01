OM : Après Mbemba, Marseille va piocher à Porto !

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Toujours réactif et prévoyant, Pablo Longoria a encore un jeune joueur dans le viseur. Il s'agit de l'international espoirs portugais Gonçalo Borges du FC Porto. Un élément peu utilisé par Sergio Conceiçao, lequel ne veut pas entendre parler de départ pour Borges.

Le Portugal reste un terreau fertile pour les jeunes pépites de demain, les recruteurs européens le savent tous y compris Pablo Longoria. Le président de l'OM a souvent su se montrer perspicace depuis sa prise de fonction sur la Canebière. Ce fut notamment le cas pour les jeunes joueurs, lesquels étaient parfois peu utilisés au sein de leur club. À Arsenal, il y a eu William Saliba ou encore Nuno Tavares. Le président marseillais a aussi mis la main sur Mattéo Guendouzi, Cengiz Under ou Gerson. Des joueurs en devenir qui ont vite pris leurs aises à Marseille. Gonçalo Borges pourrait être le prochain.

L'OM veut Borges, l'ailier suivi dans toute l'Europe

Sur ce coup-ci, le président phocéen n'a rien inventé avec le jeune ailier de 21 ans. Cet international Espoirs portugais évolue au FC Porto et il est suivi par de nombreux recruteurs européens. Pour le moment, il peine à se faire sa place dans le riche effectif de Sergio Conceiçao. Il a pris part à 12 rencontres dont 5 en championnat et 3 en Ligue des champions. Ce n'est pas beaucoup pour ce jeune talent et cela l'OM l'a bien compris.

Le club a approché le FC Porto pour Gonçalo Borges 🇵🇹 (21 ans). Une offre a été transmise au club. Sergio Conceição ne souhaite pas voir le joueur quitté le club. #TeamOM | #MercatOM



(@Record_Portugal) pic.twitter.com/FekCxkswOT — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) January 21, 2023

Selon le journal lusitanien Record, les équipes de Pablo Longoria se sont entretenus avec les représentants de Gonçalo Borges pour évoquer un possible transfert. Pablo Longoria apprécie l'ailier et aimerait le signer au plus vite. Toutefois, le bruit est arrivé aux oreilles de l'entraîneur des Dragons Sergio Conceiçao, lequel ne veut pas se laisser faire. Pas question pour ce dernier de céder un joueur à fort potentiel qu'il pense pouvoir faire progresser dans le futur. Il est d'autant en position de force que Borges est sous contrat jusqu'en 2027. Autant dire qu'à moins d'une offre extraordinaire de l'OM, Pablo Longoria aura bien du mal à aller chercher un deuxième joueur à Porto après Chancel Mbemba l'été dernier.