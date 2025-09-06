OM ‍: Après De Zerbi, Koné s’énerve contre un autre coach

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Prêté avec option d’achat à Sassuolo, Ismaël Koné s’était surtout distingué à l’Olympique de Marseille lors d’un échange musclé avec l’entraîneur Roberto De Zerbi. Quelques mois plus tard, l’international canadien a récidivé avec son sélectionneur Jesse Marsch.

Ismaël Koné n’aura pas laissé de grands souvenirs à l’Olympique de Marseille. Si les supporters marseillais se souviennent du Canadien, c’est surtout pour ses performances insuffisantes et son altercation verbale avec Roberto De Zerbi. Dans sa série-documentaire « Sans jamais rien lâcher », le club phocéen avait dévoilé une scène lors d’un entraînement durant lequel le milieu de terrain, après une perte de balle, s’était attiré les foudres de l’entraîneur.

Remplacé, Koné n'a pas aimé

« Quand je te dis de réduire les touches de balle, réduis les touches ! Va à la douche ! Nous sommes l'OM ! », avait lâché l’Italien avant de conseiller à Ismaël Koné d’appeler son agent, sans doute afin de se trouver une porte de sortie. Durant cet incident, l’ancien joueur de Watford avait tenté de tenir tête à Roberto De Zerbi. Un caractère également aperçu vendredi lorsque l’international canadien n’a pas accepté sa sortie à l’heure de jeu en amical contre la Roumanie (victoire 3-0).

Ismael Kone not too pleased as he exits this match... 👀#CanMNT 🇨🇦 pic.twitter.com/UNKZ358zdD — OneSoccer (@onesoccer) September 5, 2025

Remplacé par Nathan Saliba, le milieu prêté avec option d’achat à Sassuolo s’en est pris au sélectionneur Jesse Marsch. Heureusement pour lui, l’Américain n’est pas rancunier. « Il voulait rester sur le terrain, ce qui est normal. Je comprends, a réagi Jesse Marsch. Je lui ai juste expliqué ce qu'on ressentait à ce moment, on voulait stabiliser le milieu de terrain et avoir une présence défensive un peu plus importante pour nous aider. Et je pense que c'est ce qui s'est passé. Nathan (Saliba) est entré et il a très bien joué. Mais Ismaël est super important. On va continuer à le faire progresser. » Cette fois, l’altercation sera sans conséquence pour l’indésirable marseillais.