OM : Appel bloqué, la mesure choc de McCourt pour ne pas vendre

Dans : OM.

« L’OM n’est pas à vendre ». Le clan McCourt, mais également Jacques-Henri Eyraud, ont répété régulièrement que la tentative de rachat du club provençal n’avait aucune chance d’aboutir sachant que le propriétaire ne comptait pas céder l’OM.

Une posture officielle tenue systématiquement dans ce genre d’opération, et qui n’a pas freiné le potentiel acheteur qu’est Mohamed Ajroudi. Ce dernier s’était enorgueilli récemment d’avoir finalisé son tour de table, d’avoir oeuvré avec une banque d’affaire française pour passer à l’action et faire une offre que McCourt ne pourrait pas refuser. Pour le moment, c’est le néant, et avec l’action en justice lancée par l’OM pour la « déstabilisation » du club, l’idée d’une vente semble désormais impossible. Il faut dire que l’Américain a l’air vraiment décidé à ne pas vendre, et même à ne pas étudier toute offre éventuelle. En effet, La Provence dévoile ce vendredi que Frank McCourt n’a même pas répondu aux demandes effectuées par la banque Wingate, qui sollicitait simplement le businessman de Boston pour un rapprochement et les premières formalités de présentation. Les appels de la banque d’affaires ont donc sonné dans le vent, et ce plusieurs jours de suite précise le quotidien régional.

« C’est bien dommage pour Marseille. Marseille mérite un club à la dimension du renouveau de cette ville et des actionnaires capables de redonner une place de leader européen à ce club », a pesté le co-fondateur de la banque Wingate, Stéphane Cohen, à l'AFP. Une preuve que si, tout est toujours à vendre selon la formule préférée des acheteurs, le cirque effectué par Mohamed Ajroudi et Mohamed Boudjellal a passablement agacé le boss de l’OM, qui a préféré ignorer toutes les tentatives pour entamer des discussions qui ne l’intéressaient pas de toute évidence.