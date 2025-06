OM ‍: Angel Gomes a passé sa visite médicale

La signature d’Angel Gomes à l’Olympique de Marseille jusqu'en 2028 n’est plus qu’une question d’heures. Aperçu dans la journée avec l’équipement du club phocéen, l’international anglais a passé sa visite médicale avec succès. Le journaliste Fabrizio Romano confirme que tout est désormais en place pour la signature d’Angel Gomes, dont le contrat est actuellement en cours de signature. Le spécialiste du mercato confirme par ailleurs que l’OM est très avancé dans le dossier CJ Egan-Riley et que sauf surprise, le défenseur de Burnley va lui aussi signer en tant que joueur libre à Marseille.

🚨🔵⚪️ Angel Gomes has completed his medical as new Olympique Marseille player with contracts being signed.



OM are also advancing on deal to sign CJ Egan-Riley from Burnley on contract until June 2029, as @Santi_J_FM reports. ⏳ pic.twitter.com/l7NOtPLl5F