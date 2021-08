OM : Amine Harit à Marseille, encore une surprise XXL !

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Le feu d'artifice de l'Olympique de Marseille lors de ce mercato n'est pas terminé, Pablo Longoria ayant l'intention de recruter jusqu'au 31 août minuit. Nouvelle cible de l'OM, Amine Harit.

Les supporters de l’OM étaient habitués à des marchés des transferts version camomille, mais depuis que Pablo Longoria a succédé à Jacques-Henri Eyraud, c’est un mercato survitaminé qui est offert aux habitués du Vélodrome. Si le patron de Marseille a du mal à vendre, il se déchaîne lorsqu’il s’agit de renforcer la formation de Jorge Sampaoli. Dernier exemple en date, la très probable venue à l’Olympique de Marseille d’Amine Harit, le milieu offensif de Schalke 04 que Longoria a dans le collimateur depuis plusieurs mois. Après quatre ans passés en Bundesliga, le joueur de 24 ans formé au FC Nantes s’apprête à revenir en France.

Schalke, l’OM et Harit sont OK pour un transfert avant le 31 août

L’Equipe confirme en effet qu’après une courte, mais intense négociation entre Schalke 04 et l’Olympique de Marseille, le club allemand, rélégué en D2 après une saison catastrophique, a donné son feu vert à un prêt d’Amine Harit à l’OM. Pablo Longoria a eu le feu vert d’Axel Hefer, PDG du portail de comparaison d’hôtels Trivago et nouveau patron du conseil de surveillance de la formation de Gelsenkirchen. Les choses vont aller très rapidement désormais puisque le milieu de terrain est attendu dans les prochaines heures dans la cité phocéenne afin de passer sa visite médicale et signer son nouveau contrat avec l’OM

🔄Accord total Schalke - OM pour un prêt d’Amine Harit ! Le joueur devrait arriver ce week-end pour signer son contrat. (@lequipe) #TeamOM pic.twitter.com/27zUW9NKwp — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) August 27, 2021

Bien évidemment, la signature annoncée d’Amine Harit referme la piste Adam Ounas, Longoria ayant mis le joueur de Naples sur sa short-liste si les négociations avec Schalke 04 avaient capoté. En attendant, et aussi incroyable que cela puisse paraître, le milieu de terrain qui arrive d’Allemagne va devenir le dixième renfort de l’Olympique de Marseille. Et cela ne devrait pas s’arrêter là puisque Sampaoli souhaite toujours un remplaçant à Dario Benedetto. Andy Delort était désormais annoncé à l’OGC Nice, l’OM doit donc dénicher une perle rare d’ici mardi minuit, même si on imagine bien que le président marseillais a déjà une petite idée en tête.

Pablo Longoria ne manque en effet pas d'imagination, et arrive surtout à négocier très discrètement, personne n'ayant vu venir la signature d'Amine Harit. Les fans de l'Olympique de Marseille attendent donc avec impatience la dernière surprise du boss de l'OM, même si trouver un avant-centre libre à cet instant du mercato relève cette fois du pari presque impossible, même pour le patron le plus imaginatif de la Ligue 1.