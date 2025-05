OM ‍: Amine Gouiri s’attend au pire

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Amine Gouiri a marqué les esprits avec l'OM, et il déborde d'ambition pour la saison prochaine. Tout en étant lucide sur la fragilité des compliments qu'il reçoit actuellement.

Très bonne pioche de l’Olympique de Marseille cet hiver, Amine Gouiri a relancé une attaque provençale en berne et qui a rapidement oublié Elye Wahi. L’Algérien a empilé les buts et les actions spectaculaires, loin de l’image du joueur nonchalant qui bafouillait son football à Rennes. Il va débuter la saison prochaine dans la peau d’un titulaire, même si les dirigeants envisagent une recrue d’ampleur en attaque pour l’accompagner dans les grands matchs et dans une saison qui sera beaucoup plus musclée. L’avantage du joueur formé à l’OL, c’est qu’il sait très bien ce qui l’attend si jamais il traverse quelques périodes de vaches maigres.

🚨📸 𝗔𝗠𝗜𝗡𝗘 𝗚𝗢𝗨𝗜𝗥𝗜 𝗣𝗥𝗘𝗦𝗘𝗡𝗧𝗘 𝗟𝗘 𝗡𝗢𝗨𝗩𝗘𝗔𝗨 𝗦𝗨𝗥𝗩𝗘𝗧𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧 𝗗𝗘𝗦 𝗙𝗘𝗡𝗡𝗘𝗖𝗦 𝗗'𝗔𝗟𝗚É𝗥𝗜𝗘 🇩🇿💚🤍



©️IG : Brice Belotti pic.twitter.com/y1ahOadg7N — 𝙂𝙤𝙪𝙞𝙧𝙞 𝙁𝙧  (@Gouiri_France) May 20, 2025

Le public marseillais qui l’adore et l’applaudit à chaque match, aura tôt fait de le siffler et de le vilipender si la réussite n’est plus là. « Performant sur la durée ? Oui, après je n'ai fait que six mois. Si je ne suis pas bon en août, ces six mois, on va vite les oublier. Je comprends qu'on attendait depuis longtemps que je sois aussi bon, mais il m'a fallu un peu de temps, d'expérience et de maturité. Je suis dans le bon club pour y arriver », a assuré dans L’Equipe l’attaquant des Fennecs, qui rejoint la sélection pour les matchs du mois de juin, mais se projette aussi sur un beau parcours européen avec l'OM.

L'OM doit faire trembler l'Europe

« Je pense que l'année prochaine, il faudra sortir de la phase de ligue de la Ligue des champions. Ensuite, tout peut arriver. Et chaque année, on doit se rapprocher un peu plus du top niveau. Marseille doit être dans les dix plus gros clubs en Europe », a demandé un Amine Gouiri déterminé à ce que ses six bons mois ne soient pas un simple éclair dans sa carrière, mais bien le début d’une nouvelle aventure épatante à l’OM.