OM : Amavi n’a plus le Covid-19, il peut revenir

Dans : OM.

A l’heure où l’OM connait une grosse vague de cas positifs au Covid-19, Jordan Amavi n’est plus concerné.

Le premier cas recensé depuis la reprise a été testé négativement ce week-end, et a reçu l’autorisation de sortir de l’isolement et donc de pouvoir s’entrainer à nouveau, annonce Telefoot. Le latéral gauche avait été déclaré positif le 13 août dernier, et depuis, ce sont huit autres joueurs de l’OM qui ont été touchés par le virus. Il va sans dire que le match prévu ce week-end à Brest aura du mal à se tenir, alors que l’OM n’a toujours pas lancé sa saison de Ligue 1.