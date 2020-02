OM : Alvaro est magique, il a transformé le flop Caleta-Car en roc !

Dans : OM.

Recruté pour 18 ME il y a un an et demi, Duje Caleta-Car a vécu une saison délicate avec Marseille en 2018-2019. Mais depuis le mois d’août, l’international croate a retrouvé le niveau qui était le sien à Salzbourg.

Intraitable dans les duels, très précis dans les relances et complémentaire avec Boubacar Kamara et Alvaro Gonzalez, l’international croate s’est imposé comme un élément fort du groupe d’André Villas-Boas à Marseille à tel point qu'il fait aujourd'hui figure de forte valeur marchande dans l'effectif. Dans un entretien accordé à l’AFP, l’ancien défenseur du Red Bull Salzbourg est revenu sur son adaptation difficile à Marseille. Et pour expliquer son retour en forme, il évoque notamment la présence d’Alvaro Gonzalez, un véritable grand frère pour les jeunes défenseurs centraux de l’effectif à savoir Lucas Perrin, Boubacar Kamara et donc Duje Caleta-Car.

« L'année dernière, je venais d'arriver, je n'étais pas en forme, tout était nouveau en plus, j'évoluais dans un meilleur championnat, avec de meilleurs joueurs, et j'ai connu une baisse de confiance. Je n'étais pas au niveau où je suis aujourd'hui. J'ai réussi à m'adapter, j'espère que j'ai réussi à montrer à l'entraîneur, au club, aux supporters, que je mérite leur confiance, et qu'ils savent pourquoi ils m'ont fait venir ici. La venue d’Alvaro Gonzalez a été une très bonne chose pour l'équipe, pour Lucas (Perrin), Bouba(car Kamara) et moi. Il est notre guide, il nous aide, nous donne des conseils, il est toujours là pour nous, il a cet esprit gagneur pendant les matches, même à l'entraînement. Et quand ça ne va pas, il remonte le moral des troupes. Dans le jeu, on commence à bien se connaître, je suis bien avec lui sur le terrain, où c'est souvent lui qui commande le hors-jeu. On sait quoi faire, c'est très facile de jouer avec lui » a apprécié Duje Caleta-Car, comme un poisson dans l’eau au côté d’Alvaro Gonzalez cette saison. Pour rappel, Marseille n’a encaissé qu’un seul but en championnat depuis le début de l’année 2020…