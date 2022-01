OM : Alvaro sacrifié, Bakambu fonce vers Marseille ?

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Battu par le Real Madrid ce week-end (4-1), le FC Valence aimerait recruter Alvaro Gonzalez pour renforcer sa défense.

Dans le viseur de Strasbourg, Saint-Etienne ou encore Bordeaux, Alvaro Gonzalez a décidément la cote sur le marché des transferts cet hiver. En effet, le défenseur de l’Olympique de Marseille est également une cible du FC Valence. A en croire les informations de Gols Media en Espagne, l’ancien taulier de Villarreal est pisté par l’entraîneur de Valence, José Bordalas. A la recherche d’un joueur d’expérience en défense centrale, le club du Ché apprécie le profil d’Alvaro Gonzalez. Taulier de l’OM sous André Villas-Boas, Alvaro est remplaçant aux yeux de Jorge Sampaoli cette saison. Et s’il a clamé son envie de rester à Marseille et par conséquent de refuser les avances de l’ASSE, Strasbourg ou encore Bordeaux, une éventuelle proposition du FC Valence pourrait changer la donne.

Du côté de Marseille, les dirigeants ne sont pas fermés à l’idée de voir partir Alvaro Gonzalez, même si ce secteur de jeu a déjà été amoindri par le départ de Jordan Amavi à Nice il y a quelques jours. Si le président Pablo Longoria est ouvert au départ d’Alvaro Gonzalez, c’est car il a déjà une idée derrière la tête. Selon le média espagnol, le potentiel transfert du défenseur marseillais au FC Valence serait suffisant pour ensuite accélérer le dossier Cédric Bakambu. Comme révélé la semaine dernière, l’ancien attaquant du FC Sochaux et de Villarreal, libre depuis quelques semaines, est une piste de Marseille au poste d’avant-centre. Et si l’OM parvient à se délester du salaire d’Alvaro, alors Pablo Longoria serait en mesure de soumettre une belle offre à Cédric Bakambu et potentiellement de s’attacher les services d’un attaquant de grande qualité. Reste maintenant à voir si le plan de Pablo Longoria et de Jorge Sampaoli se déroulera comme espéré dans les prochains jours…