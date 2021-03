OM : Alvaro Gonzalez envoie un message à McCourt

Dans : OM.

Notamment parce qu'il s'est chauffé avec Neymar, Alvaro Gonalez est devenu l'un des chouchous des supporters de Marseille. Et le joueur espagnol a l'intention de rester longtemps à l'OM.

Dans sa rivalité exacerbée avec Neymar, les fans de l’Olympique de Marseille ont voulu voir le symbole d’un vrai soldat, qui ne craint personne. Et au sein d’un effectif en manque de tels joueurs, Alvaro Gonzalez a rapidement montré qu’il était à la hauteur des attentes dans ce domaine. Avec la venue de Jorge Sampaoli, entraîneur de caractère, le peuple marseillais espère que cet état d’esprit combatif va devenir la norme et que le défenseur espagnol va s’installer durablement à l’OM. Invité ce dimanche de Téléfoot, Alvaro Gonzalez a une bonne nouvelle pour le club phocéen, puisque dans un extrait de son interview mise en ligne par TF1, le joueur de 31 ans affirme qu’il a bien l’intention de rester même au-delà de son contrat actuel qui s’achève en juin 2023. Si Dimitri Payet avait été présenté par Jacques-Henri Eyraud comme « Marseillais à vie », Alvaro Gonzalez se voit bien l’être aussi.

Alvaro Gonzalez est bien à Marseille

C’est le sens du message qu’il a fait passer lors de Téléfoot. « Je veux rester ici beaucoup de temps. Je suis content, je suis tranquille, je me sens bien ici, a prévenu Alvaro Gonzalez en pointant du doigt le blason de l’Olympique de Marseille sur sa veste. Et le défenseur espagnol de se réjouir de désormais travailler sous les ordres de Jorge Sampaoli. Dès le début Jorge est venu avec une idée de jeu très claire en tête. Il a des consignes très précises à appliquer sur le terrain. Il a une mentalité de gagnant, il veut qu’on attaque, qu’on joue avec le ballon. Il va enchanter les spectateurs et les Marseillais. On a vu des changements sur les derniers matchs, mais on peut faire encore bien mieux. » Le début d'une divine idylle.