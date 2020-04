OM : Alvaro est à son apogée, Marseille en profite

Dans : OM.

Prêté avec option d’achat par Villarreal l’été dernier, Alvaro Gonzalez sera toujours un joueur de l’OM la saison prochaine.

Et pour cause, la presse espagnole a d’ores et déjà indiqué en ce début de semaine que l’Olympique de Marseille a levé l’option d’achat à 4 ME du défenseur espagnol. Titulaire indiscutable d’André Villas-Boas en Provence cette saison, le joueur de 30 ans va donc poursuivre sa carrière à l’OM, où il a directement été adopté par les supporters. Il faut dire qu’en quelques matchs seulement, Alvaro Gonzalez s’est imposé comme le taulier de la défense marseillaise. Le principal intéressé le concède lui-même, il a atteint l’âge de la maturité, ce qui lui permet d’être à l’apogée de sa carrière actuellement.

« L'équipe et moi vivons une belle saison. Maintenant nous aimerions évidemment finir et accrocher la qualification pour la Ligue des champions. C'est une compétition que je n'ai jamais disputée, c'est vraiment l'objectif numéro 1 pour moi. Si l'on enlève ma blessure (une fissure du péroné à l'automne, ndlr), j'ai tout le temps joué cette année, et plutôt à un bon niveau. Je ne sais pas ce que je peux demander de plus après un changement aussi important que celui que j'ai fait l'été dernier » a indiqué à La Grada Alvaro Gonzalez, avant d’évoquer plus en détails la Ligue 1 mais également ses performances sous le maillot de l’Olympique de Marseille.

« Tout m'a surpris, et dans le bon sens du terme. C'est un football physique, mais avec des joueurs doués individuellement, et très rapides. Les stades sont plutôt chouettes, surtout le Vélodrome avec 60.000 personnes à chaque match. C'est une atmosphère unique. La ville de Marseille vit pour et à travers son équipe. Est-ce que c'est le meilleur moment de ma carrière ? Je crois, oui. Je viens d'avoir 30 ans, je suis plus mature, je connais mes forces et mes faiblesses. Je sais vraiment à quoi je joue, ce qui me permet de mieux performer sur le terrain. Et en plus de ça, je me sens très bien physiquement ». Espérons pour l’OM qu’Alvaro Gonzalez parviendra à garder ce niveau encore plusieurs saisons car après avoir été prêté un an, le défenseur espagnol devrait signer un bail de trois ou quatre ans l’été prochain en faveur de Marseille.